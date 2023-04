La Poste s'améliore dans le respect de son obligation de réseau de filiales

BONN (dpa-AFX) - La Deutsche Post a récemment mieux rempli son obligation de disposer de bureaux facilement accessibles dans toutes les grandes communes et villes. A la mi-avril, 145 sites obligatoires étaient inoccupés, soit 29 de moins qu'à la fin janvier, a indiqué l'Agence fédérale des réseaux à la demande de la dpa. De nombreux sites ne sont que temporairement inoccupés dans le cadre des fluctuations habituelles.

La grande majorité des bureaux de poste sont des commerçants qui disposent également d'un guichet postal dans leur magasin, comme les kiosques ou les supermarchés. Selon un décret, chaque commune de plus de 2000 habitants doit avoir au moins un bureau de poste. Au-delà de 4000 habitants, un bureau ne doit pas être éloigné de plus de deux kilomètres dans les zones urbanisées continues. Il existe 12 000 emplacements obligatoires dans toute l'Allemagne, dont seulement un peu plus d'un pour cent n'est pas occupé.

Les changements structurels dans les campagnes posent toutefois des problèmes à la Poste. En effet, lorsque le dernier supermarché d'un village ferme et qu'il ne reste aucun autre magasin approprié, le groupe de Bonn n'a plus de partenaires pour ses services. Selon la Poste, le nombre de sites obligatoires inoccupés fluctue depuis longtemps à un faible niveau. En effet, fin décembre 2022, ce nombre était de 140. En janvier, il a augmenté, mais entre-temps, il est retombé au niveau de décembre./wdw/DP/zb