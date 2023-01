La vague de plaintes postales ne faiblit pas - triplement en un an

BONN (dpa-AFX) - La colère contre la Poste a atteint un nouveau record. En octobre, l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) a reçu plus de plaintes que jamais auparavant, et en 2022, elle a reçu plus de critiques que jamais en un an. Interrogée dimanche, l'autorité de régulation de Bonn a indiqué avoir reçu environ 43 500 plaintes l'an dernier, soit près de trois fois plus qu'en 2021 (15 118), dépassant ainsi largement le précédent record annuel de ces statistiques commencées il y a dix ans : 18 867 plaintes avaient été recensées en 2020.

Les plaintes sont dirigées contre l'ensemble du secteur allemand des lettres et des colis, mais la plupart des interventions concernant les retards ou les pertes d'envois concernent le leader du marché, Deutsche Post. Selon des données plus anciennes de l'autorité, la Poste représente 91% des expériences négatives décrites par les consommateurs à la Bundesnetzagentur.

Deutsche Post évoque des problèmes locaux, qu'elle justifie par un taux d'absentéisme élevé et par la difficulté générale à trouver du personnel. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré qu'au cours de l'année à venir, "tout sera mis en œuvre pour améliorer encore la qualité de la distribution", malgré des circonstances qui restent difficiles. Il a fait référence aux négociations collectives récemment entamées et à la menace de grèves d'avertissement.

Lors des négociations salariales, Verdi exige une augmentation de salaire de 15 pour cent, ce que la Poste considère comme irréaliste. Il est bien possible que les représentants des salariés veuillent bientôt augmenter la pression. Une première petite grève d'avertissement du syndicat spécialisé DPVKOM a déjà eu lieu à Magdebourg, et d'autres arrêts de travail de plus grande ampleur pourraient suivre dans les semaines à venir. Dans ce cas, l'arrivée de nombreux envois serait probablement considérablement retardée, ce qui devrait encore renforcer le ressentiment déjà existant des consommateurs.

Les problèmes de la Poste ont commencé en été - à l'époque, un nombre élevé d'arrêts maladie Corona a fait que, dans certains endroits, il n'y avait pas assez de livreurs prêts à distribuer les lettres et les colis. Les critiques ont reproché à la Poste d'avoir réduit son personnel au strict minimum et d'en recevoir aujourd'hui la facture. Pascal Meiser, député de gauche au Bundestag, parle d'une "pression massive sur le rendement qui pèse désormais sur la Deutsche Post et qui a entraîné des économies répétées sur le personnel". Selon M. Meiser, il faut enfin mettre un terme à cette politique du personnel.

Le groupe a pris des mesures d'urgence : Afin de reprendre le contrôle de la situation, le flux des envois a été délibérément ralenti dans certaines zones de distribution et les lettres n'y ont été distribuées qu'un jour sur deux. Début novembre, la direction a reconnu ses erreurs. Les problèmes de distribution se sont toutefois quelque peu atténués entre-temps et "les indicateurs d'exploitation évoluent nettement dans le sens positif", avait alors déclaré la direction de la Poste.

En fait, les chiffres mensuels permettent de conclure que le pire est passé. L'Agence fédérale des réseaux a reçu 3098 plaintes en juillet, 3473 en août, 4994 en septembre, 9436 en octobre, 7000 en novembre et 6900 en décembre - les deux derniers chiffres mensuels sont approximatifs car l'évaluation n'est pas encore terminée. La légère baisse entre novembre et décembre est remarquable, car les volumes d'envois sont beaucoup plus élevés que d'habitude au cours du dernier mois de l'année en raison des ventes de Noël. Le fait que les plaintes n'aient pas augmenté pour autant peut être considéré comme la preuve d'un affaiblissement progressif des problèmes de livraison.

Par rapport aux plus d'un milliard de lettres et de colis acheminés chaque mois en Allemagne, le nombre de plaintes ne représente qu'une part infime. Cependant, il est probable que de nombreuses personnes en colère à cause d'un retard, d'une perte ou d'un mauvais dépôt de courrier ne contactent pas l'Agence du réseau, soit parce qu'elles ne connaissent toujours pas les possibilités de réclamation, soit parce que cela leur semble trop fastidieux.

L'année dernière, l'Agence fédérale des réseaux a lancé 86 enquêtes en raison de l'accumulation de plaintes. L'année précédente, il n'y en avait eu que 17. Ces contrôles, qu'ils aient lieu à Bochum, Kamp-Lintfort, Eschweiler (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Gottmadingen (Bade-Wurtemberg), Schwaig (Bavière) ou Bernau près de Berlin, sont des avertissements écrits auxquels la poste doit répondre. Selon le site web de l'Agence fédérale des réseaux, la situation de la distribution s'est largement ou de plus en plus stabilisée dans la plupart des quartiers problématiques où des contrôles ont été effectués et où la Poste a par exemple engagé du personnel supplémentaire.

Selon les estimations de la Poste, une partie de l'augmentation des plaintes s'explique par la couverture médiatique intensive des problèmes : des citoyens hier encore ignorants s'adressent aujourd'hui à l'agence du réseau après avoir lu les journaux et font état de leurs propres problèmes, qui n'auraient jamais été enregistrés sans la couverture médiatique.

Les problèmes de distribution arrivent au plus mauvais moment pour Deutsche Post. En effet, la politique fédérale s'emploie enfin à réformer la loi sur la poste, totalement dépassée. Compte tenu du nombre élevé de plaintes, le président de l'Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller, demande que des sanctions soient prévues dans le cadre de cet amendement afin d'augmenter la pression sur la Poste.

De plus en plus de voix s'élèvent au Bundestag en faveur d'un tel moyen de pression et souhaitent le rendre possible dans la réforme législative à venir. "La vague de plaintes montre clairement que s'adresser gentiment à la Poste n'aide pas", a déclaré Reinhard Houben, député du FDP au Bundestag. "Une possibilité de sanction devient de plus en plus urgente."/wdw/DP/nas