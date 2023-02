Le chef de Verdi Werneke : "Nous voulons garantir les salaires réels à la Deutsche Post

BERLIN (dpa-AFX) - Le président de Verdi, Frank Werneke, a défendu la revendication de son syndicat d'une augmentation de 15% des salaires des employés de Deutsche Post, en référence à l'inflation. "Celui qui pense que la revendication de 15% est trop élevée ne sait tout simplement pas calculer", a lancé Werneke aux grévistes de Berlin, Brandebourg, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe lors d'un rassemblement à Berlin lundi. Une inflation de près de huit pour cent l'année dernière et de six à sept pour cent cette année signifie une grande perte de salaire réel, a-t-il ajouté. "Nous voulons arrêter le monstre de l'inflation, nous voulons garantir les salaires réels - parce que nous l'avons mérité", a déclaré le syndicaliste.

Selon lui, tout le monde a droit à un réfrigérateur plein et à un logement chauffé. "L'alternative, avoir faim ou froid, nous ne l'acceptons pas".

Des centaines de grévistes ont participé à la manifestation non loin de la gare de l'Est de Berlin et ont mis de l'ambiance avec des sifflets, des drapeaux Verdi et de la fumée noire et jaune. Une quinzaine de bus pleins de grévistes sont venus de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Thuringe, a déclaré un syndicaliste sur scène.

La négociatrice de Verdi, Andrea Kocsis, a surtout mis en avant la situation économique de Deutsche Post. "Le groupe a l'intention de réaliser l'année dernière le bénéfice le plus élevé de tous les temps. 8,4 milliards d'euros de résultat - nous allons maintenant en prendre votre part", a-t-elle lancé aux grévistes. "Maintenant, c'est à vous de jouer avant que nous ne parlions de dividendes". La revendication de 15 pour cent d'augmentation n'est pas une farce - "cette revendication est nécessaire, juste et réalisable", a déclaré Mme Kocsis./nif/DP/stw