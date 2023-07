BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - 13 camions électriques à batterie transporteront à l'avenir des milliers de colis et de lettres entre les dépôts du groupe de livraison DHL dans la région de Berlin. Pour l'entreprise, ces véhicules électriques constituent une nouvelle étape dans la conversion de sa propre flotte à des modes de propulsion plus durables.

"Le transport de marchandises par camion est actuellement l'une des principales sources d'émissions de CO2 dans le secteur des transports", a déclaré le ministre fédéral des Transports Volker Wissing jeudi à Schonefeld lors de la présentation des camionnettes. Néanmoins, les camions restent l'un des principaux modes de transport pour la logistique. "Il est donc d'autant plus important que nous rendions notre trafic de camions en Allemagne climatiquement neutre", a souligné le politicien du FDP.

En ce qui concerne la livraison sur le dernier kilomètre, les prestataires de services de colis font déjà de bons progrès. Selon DHL, environ 50 pour cent de ses livraisons de colis en Allemagne se font à l'électricité. L'entreprise utilise des milliers d'e-transporteurs et de vélos-cargos. La situation est différente sur les longues distances entre les villes ou les centres de tri du courrier et des colis, où des véhicules de transport plus grands et plus lourds sont nécessaires.

La part des motorisations alternatives dans les véhicules utilisés dans le secteur du courrier express et des colis n'était que de 16 % en 2022, selon l'association fédérale allemande des colis et de la logistique express (Biek). "Cette part va continuer à augmenter à l'avenir, surtout si les constructeurs peuvent proposer ces véhicules à des prix plus bas".

Du point de vue de la branche, les obstacles sont multiples. D'une part, les coûts d'acquisition des alternatives plus durables restent "plusieurs fois supérieurs" à ceux des transporteurs diesel courants, selon la Biek. D'autre part, l'infrastructure nécessaire fait défaut, en particulier sur les longues distances. Seuls les biocarburants, qui permettent de remplacer le diesel par des véhicules existants, disposent déjà d'une infrastructure de ravitaillement. Cependant, le prix des biocarburants liquides est entre 15 et 40 centimes plus élevé que le prix du diesel. Cela rend la transition difficile.

Du point de vue du service de livraison de colis DPD, les biocarburants ne peuvent de toute façon être qu'une solution transitoire. "Ils ne constituent pas un progrès en termes d'émissions de gaz à effet de serre", a déclaré Gerd Seber, directeur de DPD. Les fabricants misent donc sur l'hydrogène pour les longues distances et les poids lourds. Mais la disponibilité des véhicules et le développement de l'infrastructure des réservoirs d'hydrogène restent insuffisants.

Néanmoins, le secteur est ouvert à l'expérimentation et à l'utilisation de concepts innovants "qui exigent une logistique des colis efficace et respectueuse du climat", indique l'association professionnelle. L'expert en logistique urbaine Kai-Oliver Schocke le confirme : "Tous les livreurs se déplacent déjà à l'électricité sur le dernier kilomètre - dans certaines villes même à 100 pour cent", a déclaré le président de l'université des sciences appliquées de Francfort (Frankfurt University of Applied Sciences). "Le problème du passage à des véhicules économes en ressources était moins dû à la volonté des entreprises qu'au fait que, sur le plan purement technique, aucun véhicule n'était disponible pendant longtemps".

Cette situation est en train de changer. Les 13 nouveaux camions électriques de DHL à Berlin en sont un exemple. Le concurrent Hermes fait également référence à de tels essais. "Actuellement, Hermes Germany a deux camions électriques en service régulier quotidien - un dans la région de Hambourg, un dans la région de Berlin", a fait savoir l'entreprise.

Outre les nouvelles motorisations, des efforts sont également déployés ailleurs pour rendre la circulation des camions exempte d'émissions : Dans certaines régions, des caténaires ont été installées au-dessus des autoroutes dans le cadre de projets pilotes, permettant aux camions de rouler en mode entièrement électrique. De tels essais existent par exemple en Hesse, sous le contrôle scientifique de l'université technique de Darmstadt. "Toutefois, à moyen terme, l'ensemble du réseau routier allemand ne sera pas équipé de caténaires pour les camions", a déclaré Schocke.

L'expert en logistique voit en outre un potentiel dans le transfert des transports de colis sur le rail. DHL, entre autres, mais aussi ses concurrents DPD et Hermes, utilisent déjà cette possibilité en coopération avec la Deutsche Bahn.

Mais du point de vue de certaines entreprises, la multiplicité des essais pilotes constitue également un obstacle. "Dans l'ensemble, une certaine prévisibilité et une sécurité pour l'avenir seraient bienvenues", a déclaré le chef du développement durable de DPD, M. Seber. "Il faudrait se concentrer sur une ou deux technologies sous une forme ou une autre et créer ensuite les conditions politiques nécessaires". Ce n'est qu'alors que les producteurs et les fournisseurs pourraient s'y préparer /maa/cab/DP/lew.