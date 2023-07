BONN (dpa-AFX) - Les lettres en retard ou les colis mal déposés continuent d'irriter les citoyens allemands. En juin, l'Agence fédérale des réseaux a reçu près de 3000 plaintes concernant des services postaux, a indiqué l'autorité de Bonn en réponse à une question de la dpa. Si l'on considère l'ensemble du premier semestre 2023, on constate également une nette augmentation : Au cours de cette période, l'autorité de surveillance a reçu environ 16 000 interventions critiques, soit presque le double du chiffre de l'année précédente, qui était de 8921.

Les plaintes sont dirigées contre l'ensemble du secteur de la poste et des colis. Dans la plupart des cas, il s'agit du leader du marché, Deutsche Post, qui, selon des données antérieures, représentait environ 90 pour cent des critiques.

Si l'on compare les chiffres actuels avec ceux du second semestre 2022, on constate qu'ils sont relativement faibles - en octobre, novembre et décembre, le nombre de plaintes était environ trois fois plus élevé qu'en juin 2023. L'année dernière, des problèmes de distribution ont poussé un nombre croissant de citoyens allemands à s'adresser à l'autorité de surveillance pour exprimer leur colère. Début novembre, la direction de la poste a reconnu des problèmes locaux et les a justifiés par un manque de personnel.

Entre-temps, les chiffres mensuels sont certes de nouveau nettement plus bas, mais ils ne sont pas encore à un niveau normal comme avant la période particulièrement critique. Pour la Poste, cette situation est délicate, car la politique fédérale est en train d'amender la loi postale obsolète. Dans le cadre de cette réforme, l'Agence fédérale des réseaux a pu se voir attribuer des possibilités de sanction afin d'exercer une pression plus forte sur la Poste. Jusqu'à présent, elle n'a pas de véritable moyen de pression. Elle lance des contrôles dits de circonstance, qui ne sont que des avertissements. En fonction de l'issue de la réforme, l'autorité pourrait à l'avenir infliger des amendes.

Du point de vue de la Poste, le nombre de plaintes n'est pas très significatif. De nombreux clients attribuent par erreur les défauts de qualité à la Poste, alors qu'il s'agit de problèmes chez les concurrents. Les évaluations internes concernant la durée des envois, les délais d'acheminement, les réclamations et la satisfaction des clients montrent des valeurs stables. "Malgré cela, nous poursuivons nos efforts pour fournir un service postal fiable à la population et éviter autant que possible de donner lieu à des réclamations", a déclaré un porte-parole de la Poste.

Il a en outre indiqué que l'exercice de l'OTAN "Air Defender 23", qui s'est déroulé pendant près de deux semaines dans l'espace aérien allemand en juin, a également eu des conséquences pour la Poste et qu'il n'a pas été possible d'utiliser les six avions de transport de lettres habituels par nuit pendant cette période. Mais cela n'explique certainement qu'une partie des réclamations, a déclaré le porte-parole de l'entreprise./wdw/DP/nas