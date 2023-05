Le nombre de plaintes contre la poste baisse

L'Agence fédérale des réseaux a enregistré une baisse du nombre de plaintes contre la Deutsche Post et d'autres prestataires de services, qu'il s'agisse de colis endommagés ou de lettres en retard. En avril, environ 2100 demandes ont été déposées, soit 300 de moins qu'en mars, a indiqué l'autorité de Bonn. En janvier, il y en avait eu environ 3800. Si le nombre de plaintes est en baisse par rapport à ces deux mois, le niveau reste élevé par rapport à avril 2022 : à l'époque, les consommateurs n'avaient émis que 1300 critiques. Ceux-ci se plaignaient par exemple d'avoir dû attendre très longtemps ou que des envois n'étaient pas du tout arrivés.

La part des réclamations dans les quelque quatre milliards de colis et 12 milliards de lettres envoyés chaque année en Allemagne est très faible. Les plaintes sont dirigées contre l'ensemble du secteur de la poste et des colis, mais la plupart des critiques concernent la Deutsche Post, leader du marché. Au second semestre de l'année dernière, le niveau de plaintes était beaucoup plus élevé qu'actuellement. A l'époque, des problèmes de personnel avaient entraîné des difficultés dans la distribution des lettres et des colis. Après avoir pris des mesures, les problèmes se sont atténués.

La Poste juge "fondamentalement positive" la baisse des interventions auprès de l'Agence du réseau. "C'est une preuve supplémentaire que nos mesures opérationnelles sont efficaces", déclare un porte-parole de l'entreprise. En outre, le logisticien de Bonn estime que le nombre de plaintes n'est pas très significatif. Il renvoie ainsi au rôle des médias : plus les plaintes postales sont médiatisées, plus les gens sont informés de cette possibilité de plainte et ne s'adressent qu'ensuite à l'autorité de Bonn. "Indépendamment de cela, nous poursuivons nos efforts pour fournir un service postal fiable à la population", a déclaré le porte-parole de la Poste./wdw/DP/mis