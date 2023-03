Le syndicat exige de la Poste une offre nettement meilleure

BONN (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi maintient la pression dans le conflit tarifaire à la Deutsche Post. Si le groupe ne bouge pas lors de la quatrième ronde de négociations et ne présente pas "une offre nettement améliorée sur le plan matériel, nous irons en grève la semaine prochaine", a déclaré Andreas Henze, responsable du secteur régional de Verdi Bade-Wurtemberg, à l'agence de presse allemande. Il est membre de la commission de négociation du syndicat. Vendredi, Verdi et la Poste prévoient de retourner à la table des négociations, le quatrième round de discussions à Düsseldorf devrait durer jusqu'à samedi. Verdi demande une augmentation de salaire de 15 pour cent, ce que la Poste considère comme économiquement non viable.

Selon Verdi, 85,9 pour cent des personnes interrogées dans le cadre d'un référendum organisé au sein de la division Post und Paket Deutschland se sont prononcées contre l'offre tarifaire de l'entreprise et se sont déclarées prêtes à entamer un arrêt de travail à durée indéterminée. Cela ne s'était produit qu'une seule fois chez le logisticien au cours de ce millénaire, en 2015 - les conséquences avaient alors été massives, de nombreux consommateurs ayant dû attendre longtemps des colis et des lettres en souffrance. Il en irait probablement de même cette fois-ci. Pour la Poste, la grève serait coûteuse, car elle devrait payer des capacités de stockage externes. En 2015, elle avait chiffré les coûts de la grève à 100 millions d'euros.

Après le résultat du vote de jeudi, le syndicat aurait pu appeler à la grève. Il y a renoncé pour le moment et a préféré répondre à la demande des employeurs de revenir à la table des négociations. Le syndicaliste Henze a déclaré : "C'est à la Poste de faire un geste pour que le conflit tarifaire puisse prendre fin".

La Poste propose jusqu'à présent une augmentation tarifaire de 11,5 pour cent en moyenne à partir de 2024, en deux étapes, ainsi qu'une augmentation progressive de 3000 euros nets à partir de cette année pour compenser l'inflation. L'entreprise souhaite que la nouvelle convention collective dure deux ans. Verdi, en revanche, ne souhaite qu'une durée d'un an avec une augmentation de 15 pour cent. L'augmentation tarifaire s'appliquerait à environ 160 000 salariés, à savoir les facteurs, les livreurs de colis et d'autres salariés sur le territoire national /wdw/DP/zb.