Le syndicat lance un référendum sur la grève à la Poste

BERLIN (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi lance ce lundi un référendum sur des grèves généralisées et illimitées dans le cadre du conflit social à la Deutsche Post. Les membres de Verdi travaillant à la Poste ont jusqu'au 8 mars pour se prononcer. Si plus de 75% d'entre eux rejettent l'offre tarifaire de l'entreprise, une action collective illimitée sera lancée. La distribution du courrier et des colis pourrait alors subir d'importants retards.

Le 10 février, Verdi avait déclaré l'échec des négociations collectives pour environ 160 000 employés de la poste, comme les livreurs de colis ou les facteurs, après trois séries de discussions infructueuses. Selon Verdi, plus de 100 000 d'entre eux sont membres du syndicat. Des grèves d'avertissement temporaires avaient déjà eu lieu. L'envoi de millions de lettres et de colis avait été retardé.

Verdi demande un contrat d'un an avec une augmentation de 15%. Le groupe estime que cela n'est pas économiquement viable et propose une convention collective de deux ans avec différentes composantes financières. En outre, la prime de compensation de l'inflation, exonérée d'impôts, doit être versée pour un montant total de 3000 euros. Verdi estime que cette offre n'est pas suffisante. Près de 90 % des salariés appartiennent aux groupes de rémunération 1 à 3 et sont donc particulièrement touchés par l'inflation élevée, car ils doivent consacrer une grande partie de leurs revenus à l'alimentation et à l'énergie.