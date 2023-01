Les éditeurs de magazines : les abonnements doivent arriver à temps dans les foyers

BERLIN (dpa-AFX) - Les éditeurs de magazines demandent à la Deutsche Post d'assurer une distribution plus fiable de leurs magazines. Le directeur général de l'Association des médias de la presse libre (MVFP), Stephan Scherzer, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Plus de 90% de l'édition par abonnement des magazines dépendent de la poste". Selon lui, la Poste ne doit pas se soustraire à ses responsabilités, précisément parce qu'elle se trouve en position de quasi-monopole en raison du manque de concurrence. "La qualité de la distribution est toujours un gros problème, elle doit continuer à s'améliorer et les abonnements doivent arriver à temps dans les foyers".

Scherzer a également demandé : "Nous devons continuer à avoir tous les jours ouvrables comme jours de distribution". Au printemps, la Poste, qui est actuellement en conflit collectif avec des grèves d'avertissement, lancera la prochaine ronde de prix, a-t-il ajouté. "Des augmentations de prix comme celles des années précédentes ne conviennent pas à cette année de crise - la Poste doit se montrer modérée en tant que quasi-monopole", a déclaré Scherzer./rin/DP/stk