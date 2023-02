Les grèves d'avertissement à la Poste se poursuivent mardi à l'échelle nationale

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Les grèves d'avertissement à la Deutsche Post se poursuivent mardi dans toute l'Allemagne. Des manifestations de protestation sont prévues à Dortmund, Hambourg, Sarrebruck, Polch (Rhénanie-Palatinat), Nuremberg, Francfort-sur-le-Main et Stuttgart, a annoncé le syndicat Verdi. Par ces arrêts de travail, le syndicat veut mettre l'accent sur sa revendication d'une augmentation de salaire de 15% dans le cadre des négociations salariales en cours.

Lundi, environ 8000 employés de la poste avaient déjà cessé le travail, selon les indications du syndicat. Selon la Poste, la distribution d'environ un million de lettres et de plusieurs centaines de milliers de colis a ainsi été ralentie. Les grèves sont "un signal clair pour les employeurs : les employés sont prêts à se battre pour leurs revendications et attendent maintenant un cycle de négociations qui se terminera par une forte augmentation de salaire", a déclaré Andrea Kocsis, vice-présidente de Verdi et responsable des négociations.

Verdi demande une augmentation de 15 pour cent pour les quelque 160 000 employés de la Poste, sur la base d'un contrat d'un an. Le conseil d'administration de la Poste rejette cette demande, la jugeant irréaliste. Les négociations se poursuivent pour la troisième fois les 8 et 9 février à Düsseldorf. La Poste a annoncé son intention de présenter une offre à ce moment-là.

En janvier, des grèves d'avertissement avaient déjà eu lieu pendant plusieurs jours./rea/DP/ngu