Les négociations collectives sur la poste se poursuivent

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Les négociations salariales pour environ 160 000 livreurs de colis, facteurs et autres employés de Deutsche Post en Allemagne entament leur troisième tour mercredi à Düsseldorf. La Poste a annoncé qu'elle présenterait une offre lors de la réunion prévue sur deux jours.

Le syndicat Verdi réclame 15% d'augmentation pour les salariés, en invoquant notamment l'inflation. "Nos membres descendent dans la rue parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre du pouvoir d'achat", a déclaré la responsable des négociations Andrea Kocsis.

Ces dernières semaines, le syndicat a mis l'accent sur cette revendication en organisant plusieurs grèves d'avertissement. Rien que cette semaine, environ 23 000 employés de la poste ont participé à des arrêts de travail, selon Verdi. Selon la Poste, des millions de lettres et de colis sont ainsi arrivés avec du retard chez les destinataires.

L'entreprise rejette les revendications tarifaires de Verdi, les jugeant excessives. Le groupe a affirmé mardi que des augmentations de revenus de cette ampleur n'étaient pas justifiables pour garantir les emplois dans le secteur du courrier et des colis. Le résultat de l'activité courrier et colis est en net recul et ne suffit déjà plus à couvrir les investissements nécessaires. Le bénéfice du groupe, invoqué par Verdi pour justifier ses revendications salariales, est en grande partie généré par les activités internationales./rea/DP/ngu