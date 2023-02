Les négociations tarifaires se poursuivent à la Poste - Verdi demande une 'offre acceptable'.

BERLIN (dpa-AFX) - Après une vague de grèves d'avertissement, les négociations salariales pour la Deutsche Post ont entamé leur troisième tour mercredi. Les parties à la convention collective se sont rencontrées à Düsseldorf, selon les porte-parole du syndicat et de l'entreprise. Les négociations sont prévues pour durer deux jours.

Juste avant le début des négociations collectives, Verdi avait une nouvelle fois demandé à Deutsche Post de faire des concessions aux salariés. "Les employeurs ont annoncé une offre, mais nous n'avons pas besoin de n'importe quelle offre, il faut qu'il y en ait une acceptable sur la table", a déclaré la responsable des négociations Andrea Kocsis. Les grèves d'avertissement de ces dernières semaines ont été un signal clair, a-t-elle ajouté. Les salariés attendent de fortes augmentations de salaire.

Dans le cadre des négociations collectives, Verdi réclame une augmentation de 15% pour les quelque 160 000 livreurs de colis, facteurs et autres employés de Deutsche Post en Allemagne, en invoquant notamment l'inflation élevée. Ces dernières semaines, le syndicat a insisté sur cette revendication en organisant plusieurs grèves d'avertissement. Rien que mardi, environ 15 000 salariés ont participé à des arrêts de travail dans toute l'Allemagne, selon les données du syndicat. Au total, ils étaient près de 100 000 lors de cette négociation collective.

Selon les dernières données de la Poste, des millions de lettres et de colis sont arrivés avec du retard en raison des grèves d'avertissement. Le groupe a déjà annoncé qu'il présenterait une offre lors de ce cycle de négociations. L'entreprise rejette toutefois les revendications tarifaires de Verdi, les jugeant excessives. Mardi, le groupe a réaffirmé que des augmentations de revenus de cette ampleur n'étaient pas justifiables pour garantir l'emploi dans le secteur du courrier et des colis. Le résultat de l'activité courrier et colis est en net recul et ne suffit déjà plus à couvrir les investissements nécessaires /tos/rrea/DP/jha