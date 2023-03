Les postiers votent pour la grève - mais les négociations se poursuivent dans un premier temps

(Nouveau : informations et déclarations supplémentaires)

BONN (dpa-AFX) - Les négociations tarifaires entre les employeurs et le syndicat Verdi à la Deutsche Post se poursuivent dès ce vendredi, après un vote clair en faveur de la grève. Lors du vote, 85,9% des personnes interrogées se sont prononcées contre l'offre tarifaire de la Poste et pour une grève illimitée. Néanmoins, le syndicat souhaite reprendre les négociations qu'il avait déclarées infructueuses en février et retourner à la table des négociations. Cela répond à la demande de la Poste, a déclaré jeudi la négociatrice de Verdi, Andrea Kocsis. "Les employeurs seraient bien avisés de prendre ce vote très au sérieux".

Verdi demande une augmentation de 15% pour les facteurs, les livreurs de colis et les autres employés de la division Post & Paket Deutschland du groupe. La direction rejette cette proposition, la jugeant économiquement irréalisable, et propose nettement moins. En janvier et février, des grèves d'avertissement temporaires avaient déjà eu lieu, entraînant des retards pour des millions d'envois. En cas de grève illimitée, de nombreux consommateurs devraient probablement attendre encore plus longtemps leurs lettres et leurs colis.

Avec ce vote clair, Verdi veut revenir à la table des négociations plus fort. " Deutsche Post AG a maintenant la responsabilité d'éviter une grève illimitée en apportant une nette amélioration matérielle à l'offre rejetée", a déclaré la syndicaliste Kocsis. Le résultat de l'enquête montre "la détermination de nos membres à se battre pour un bon résultat tarifaire". Le directeur des ressources humaines de la Poste, Thomas Ogilvie, a déclaré qu'il souhaitait "parvenir à court terme à un résultat acceptable et économiquement viable".

Les conflits sociaux importants et durables sont rares à la Deutsche Post. Ce serait la deuxième grève illimitée en huit ans. En 2015, un tel conflit social avait duré quatre semaines, après plusieurs mois de grèves d'avertissement. A l'époque, des essaimages de filiales de colis moins bien payés avaient suscité le mécontentement. Le groupe avait alors chiffré les coûts à 100 millions d'euros.

La division Post & Paket Deutschland, qui s'occupe de l'envoi de lettres et de colis en Allemagne, employait environ 192 000 personnes fin 2022. La convention collective s'applique à environ 160 000 d'entre eux, selon Verdi. Le reste est constitué de fonctionnaires, d'employés hors convention collective et de salariés auxquels s'appliquent d'autres conventions collectives. Le secteur a connu un exercice médiocre, avec des bénéfices en baisse, en raison, selon l'entreprise, de coûts élevés pour l'énergie, le transport et le personnel saisonnier./wdw/DP/mis