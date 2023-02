Les spéculations sur la part de l'État laissent l'action de la Poste relativement indifférente

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action Deutsche Post a progressé à un rythme inférieur à la moyenne lundi après des spéculations sur l'utilisation de la participation de l'Etat dans le groupe de logistique et après un abaissement d'analyste. En fin de matinée, le cours de l'action a augmenté de 0,74 pour cent à 40,18 euros, faisant partie des valeurs les plus faibles du Dax, qui a gagné environ 1,5 pour cent.

Le ministère fédéral des Finances a qualifié de spéculation un rapport du portail "Table Media", selon lequel des parts de l'Etat fédéral dans la Poste devraient être transférées à un fonds spécial pour la retraite par actions prévue. Le projet de loi n'est pas disponible et le rapport est une "spéculation sans objet", a déclaré un porte-parole du ministre des Finances Christian Lindner (FDP). Le gouvernement fédéral détient un cinquième des actions de la Deutsche Post.

Entre-temps, la banque d'investissement britannique HSBC a rétrogradé l'action de la Poste de "Buy" à "Hold", justifiant sa décision par l'évolution récente du cours, supérieure à la moyenne. Jusqu'à présent, le titre de la Poste a progressé d'environ 14% au cours de l'année et fait ainsi partie du tiers supérieur de la famille Dax.

Le marché a largement intégré la baisse des taux de fret maritime après le pic de la pandémie en 2021, mais pas encore la normalisation des taux de fret aérien, écrit Parash Jain, analyste chez HSBC, dans une étude. Il s'attend à une normalisation significative des bénéfices de l'activité de fret pour l'année en cours et à une baisse des bénéfices pour 2024.

L'expert reste toutefois d'avis que le mix d'activités de Deutsche Post, axé sur le commerce en ligne, offre une croissance plus forte à long terme et constitue ainsi un tampon contre les vents contraires à court terme dans le secteur de l'expédition et contre l'inflation salariale liée aux négociations salariales en cours en Allemagne./edh/lwe/jha/