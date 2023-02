Lundi et mardi, nouvelles grèves d'avertissement à la Poste

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - La semaine prochaine, de nombreux courriers et colis arriveront probablement plus tard que d'habitude à destination en Allemagne. La raison en est de nouvelles grèves d'avertissement annoncées pour lundi et mardi par le syndicat Verdi dans le conflit tarifaire actuel avec la Deutsche Post.

Les employés sont appelés à cesser le travail dans toute l'Allemagne, a annoncé Verdi dimanche à Berlin. Les grèves d'avertissement s'étendront à certaines entreprises de tous les secteurs d'activité.

- les centres de tri du courrier et des colis ainsi que la distribution. Des manifestations sont prévues dans dix villes.

manifestations de protestation sont prévues.

"C'est une nouvelle fois un signal très clair envoyé aux employeurs : les salariés sont prêts à se battre pour leurs revendications et attendent maintenant un cycle de négociations qui se termine par une forte augmentation de salaire", a déclaré Andrea Kocsis, vice-présidente de Verdi et négociatrice. Il est incompréhensible qu'une entreprise aussi prospère ne soit pas prête à compenser les pertes de salaire réelles subies par les salariés en raison de l'inflation.

Le syndicat demande une augmentation de 15% pour les quelque 160 000 salariés sous convention collective, sur la base d'un contrat d'un an. Le conseil d'administration de la Poste rejette cette demande, la jugeant irréaliste. Les négociations se poursuivent pour la troisième fois les 8 et 9 février à Düsseldorf. La Poste a annoncé son intention de présenter une offre à ce moment-là./tob/DP/mis