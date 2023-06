Moins de jours de distribution du courrier ? La Poste réagit avec réserve

BONN (dpa-AFX) - Dans le débat sur la réforme de la loi postale obsolète, un chef d'autorité a laissé entendre qu'il serait d'accord avec la suppression du lundi comme jour de distribution du courrier. "La poste est encore obligée de distribuer le courrier six jours par semaine. Mais notre société et notre comportement en matière de communication ont changé", a déclaré le président de l'Agence fédérale des réseaux Klaus Müller au groupe de médias Funke. Dans d'autres pays, les délais de livraison de deux, trois ou quatre jours sont normaux, a-t-il ajouté. "Je suis ouvert à ce qu'une telle chose devienne possible ici aussi", a déclaré Müller. Mais la décision revient au Bundestag.

Le chef du gouvernement a tenu ces propos dans l'optique de la prochaine réforme de la loi sur la poste, obsolète, qui doit être modifiée cette année pour la première fois depuis un quart de siècle et adaptée à l'ère numérique.

Il y a quelques années encore, la Poste avait laissé entendre qu'elle verrait d'un bon œil une réduction des jours de distribution de six à cinq par semaine. Le lundi, relativement peu de lettres sont distribuées, car les entreprises n'envoient généralement rien le week-end et les poches des facteurs sont donc assez vides en début de semaine.

Entre-temps, la situation a quelque peu changé, car la Poste mise de plus en plus sur la distribution dite groupée. Dans ce cas, le facteur n'apporte pas seulement des lettres, mais aussi des colis. Compte tenu de la concurrence sur le marché des colis, Deutsche Post DHL devrait à l'avenir également vouloir distribuer des colis le lundi. Une suppression de la distribution des lettres le lundi n'apporterait donc pas grand-chose à la Poste, puisque les livreurs sont de toute façon en route avec les colis dans de nombreux endroits.

La Poste a réagi avec réserve à la déclaration de Müller. "Une modification du nombre de jours de distribution par semaine prescrit par la loi n'est actuellement pas au centre de nos revendications", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Dans le même temps, il a souligné l'importance d'une modification d'une autre disposition : Actuellement, la Poste doit distribuer au moins 80 pour cent des lettres déposées le jour ouvrable suivant. Si cette valeur était abaissée, la Poste serait moins pressée par le temps - ce qui serait sans doute acceptable pour de nombreuses lettres dont la réception n'est plus critique en termes de temps depuis longtemps à l'ère du numérique. Selon la Poste, une nouvelle exigence permettrait d'exploiter plus efficacement le réseau de distribution du courrier. Cela permettrait de lutter contre les hausses de prix.

Parallèlement à la réforme de la loi postale, le groupe de Bonn a entamé une procédure auprès de l'Agence fédérale des réseaux afin de pouvoir augmenter les tarifs postaux avant janvier 2025. L'entreprise justifie cette mesure par des coûts plus élevés en période d'inflation. A ce sujet, le chef de l'administration Müller a fait référence au grand nombre de plaintes qui parviennent à l'Agence fédérale des réseaux depuis l'été dernier. Le nombre mensuel a certes baissé récemment, mais il reste supérieur à celui de la même période de l'année précédente. "Il faut examiner avec soin si l'on augmente les tarifs postaux dans cette situation", a déclaré Müller. "Il y a des intérêts légitimes de la poste, mais nous devons aussi avoir les clients à l'esprit".

Lundi, dans le cadre du débat sur la réforme, le syndicat Verdi a souligné l'importance de la distribution du courrier sur six jours. S'il y avait moins de jours de distribution, des emplois liés à la convention collective seraient supprimés, a averti Verdi./wdw/DP/men