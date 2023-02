Moins de plaintes concernant la poste en janvier

BONN (dpa-AFX) - Le nombre de plaintes concernant les retards ou les pertes de lettres et de colis a sensiblement baissé en janvier par rapport aux mois précédents. Au total, l'Agence fédérale des réseaux a reçu environ 4000 demandes et plaintes le mois dernier, a indiqué l'autorité de surveillance à Bonn à la demande de l'Agence de presse allemande. En octobre, la Bundesnetzagentur avait enregistré 9436 plaintes, en novembre 6756 et en décembre 6900. Sur l'ensemble de l'année 2022, il n'y a jamais eu autant de demandes critiques en une seule année (43 500), soit presque trois fois plus qu'en 2021.

Avec environ 4000 plaintes, le nombre de plaintes en janvier 2023 était nettement inférieur à celui des mois précédents, mais il est resté à un niveau élevé par rapport au même mois de l'année précédente. En janvier 2022, l'autorité n'avait recensé que 1700 plaintes.

Les plaintes sont dirigées contre l'ensemble du secteur allemand des lettres et des colis, mais la plupart des interventions concernant les retards ou les pertes d'envois concernent le leader du marché, Deutsche Post. Selon des données antérieures de l'autorité, la Poste représentait 91% des expériences négatives décrites par les consommateurs à la Bundesnetzagentur. L'Agence fédérale des réseaux a annoncé qu'elle prévoyait donc d'autres contrôles occasionnels. Il s'agit d'avertissements écrits auxquels la Poste doit répondre.

La Poste s'est montrée soulagée de la tendance à la baisse. "Le fait que moins de clients se soient plaints de la distribution du courrier auprès de l'Agence fédérale des réseaux que le mois précédent est une bonne nouvelle", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Il s'agit d'une preuve supplémentaire que les mesures opérationnelles et orientées client prises par Post ont porté leurs fruits. "Nous continuons à travailler pour améliorer la qualité du service postal et réduire encore le nombre de réclamations", a souligné le porte-parole.

La Poste avait justifié les "problèmes locaux" de ces derniers mois par un taux d'absentéisme élevé et la situation difficile sur le marché du travail, où l'on ne trouve pas assez de personnel qualifié. Les critiques ont toutefois reproché au groupe d'avoir ajusté son personnel à la marge./rea/DP/mis