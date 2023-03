Moins de plaintes concernant le courrier

BONN (dpa-AFX) - Le nombre de plaintes contre la Deutsche Post continue de baisser. En février de cette année, sur la base d'une évaluation provisoire, environ 2200 interventions critiques sur le thème de la poste ont été déposées, a fait savoir l'Agence fédérale des réseaux à la demande de la dpa. C'était nettement moins qu'en janvier (3788). Les plaintes concernaient des envois en retard, mal postés ou endommagés, qu'il s'agisse de lettres ou de colis. En octobre dernier, il y en avait eu 9436, chiffre qui a baissé après ce pic mensuel. En novembre, il y en a eu 7000 et en décembre 6900.

La Poste avait reconnu l'automne dernier des problèmes locaux, les justifiant par un taux d'absentéisme élevé et une difficulté à pourvoir les postes vacants. L'entreprise a réagi et mis en place des mesures correctives. Les plaintes déposées auprès de l'autorité de contrôle concernent le secteur du courrier et des colis dans son ensemble, mais dans la plupart des cas, la colère est dirigée contre le leader du marché, Deutsche Post DHL.

Par rapport à février 2022, le niveau des plaintes reste élevé : l'autorité de Bonn avait alors reçu environ 1400 messages critiques, soit environ un tiers de moins qu'en février 2023. Si l'on considère les grèves d'avertissement menées par Verdi le mois dernier en Allemagne, le dernier chiffre mensuel est étonnamment bas. En effet, les arrêts de travail limités dans le temps ont retardé la livraison de millions de colis et de lettres. Mais pour de nombreux citoyens allemands, cela n'a manifestement pas été une raison pour se manifester auprès de l'autorité de Bonn.

La Poste a évalué positivement la baisse du nombre de plaintes. C'est une preuve supplémentaire de l'efficacité des mesures prises. Elle reste cependant d'avis que le nombre de plaintes n'est pas très significatif. Par le passé, la Poste a indiqué que la couverture médiatique avait eu un effet sur le nombre de plaintes : Plus il y avait de publications, plus les citoyens étaient au courant de cette possibilité de plainte. La Poste a fait valoir que cela pourrait à son tour augmenter le nombre de plaintes sans que la situation ne se soit détériorée.

En outre, un porte-parole de la Poste a déclaré que les consommateurs pourraient rendre la Deutsche Post responsable de mauvaises pratiques qui sont en fait le fait de concurrents.