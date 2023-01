Réforme de la loi postale : les politiciens fédéraux demandent une baisse de l'affranchissement des lettres

BONN (dpa-AFX) - Dans le cadre du débat sur la réforme de la loi postale, des politiciens allemands ont demandé que de nouvelles règles permettent de faire baisser le prix du port du courrier. "Si la Poste bénéficie de facilités dans le cadre de cette réforme et que l'envoi de lettres prend plus de temps, cela doit se répercuter sur le prix pour les consommateurs : le port d'une lettre standard devrait être moins cher ou du moins rester constant très longtemps", a déclaré Reinhard Houben, porte-parole du groupe parlementaire du FDP pour les questions économiques. Les politiciens du SPD et de la CSU avancent des arguments similaires.

Le ministère fédéral de l'Économie a récemment publié un document de référence selon lequel l'obligation d'acheminer le courrier le plus rapidement possible devrait être assouplie, voire supprimée. Ce document constitue une base de discussion pour la réforme à venir de la loi sur la poste, qui a été modifiée pour la dernière fois en 1999. Jusqu'à présent, la poste doit distribuer 80% des lettres le jour ouvrable suivant. Du point de vue du ministère, une telle exigence n'est plus d'actualité, car l'envoi de lettres n'est plus une question de rapidité, mais uniquement de fiabilité.

Hansjörg Durz, député CSU au Bundestag, estime qu'une modification des délais serait un "bon signal pour la protection du climat". Il fait ici référence aux avions qui circulent encore en Allemagne pour le compte de la Poste et qui transportent des lettres. La Deutsche Post pourrait se passer de ces avions si elle avait moins de contraintes de temps pour les envois.

Si l'obligation des 80 pour cent devait être supprimée, le temps d'attente moyen pour les lettres s'allongerait. De nombreux consommateurs pourraient considérer cela comme un inconvénient. Pour le groupe Bonn, en revanche, ce serait une bonne nouvelle : il pourrait réduire ses coûts. Mais pour le chrétien-social Durz, une telle concession à la Poste ne devrait pas se faire de manière simple. "Celui qui réduit la qualité doit aussi veiller à ce que le prix baisse. Car moins de prestations pour le même prix : ce serait une grosse augmentation des frais de port par la petite porte".

Une partie du débat sur la réforme porte également sur la question de savoir s'il devrait y avoir à l'avenir une sorte de courrier à deux vitesses - c'est-à-dire des lettres rapides plus chères et des lettres lentes moins chères. La forme exacte que pourrait prendre un tel système n'est pas encore claire. Sandra Detzer, députée des Verts au Bundestag, déclare : "Une modulation des frais d'affranchissement en fonction du délai de distribution peut, de notre point de vue, faire partie des réflexions".

Sebastian Roloff, député SPD au Bundestag, estime qu'une réforme de ce que l'on appelle les délais d'acheminement est "en principe envisageable". Nous discuterons des différents modèles "sans aucune idée préconçue", dit-il, ajoutant que les lettres plus lentes "devraient logiquement être moins chères".

L'affranchissement des lettres augmente désormais en général tous les trois ans. En 2019, l'envoi national d'une lettre standard a augmenté de 10 centimes d'euro pour atteindre 80 centimes d'euro, et en 2022, l'affranchissement a augmenté de 5 centimes d'euro pour atteindre 85 centimes d'euro. L'affranchissement actuel expire au début de 2025 et, selon les règles en vigueur, les prix continueront probablement à augmenter.

Pour de telles augmentations de prix, la Poste doit se conformer à un cadre imposé par l'Agence fédérale des réseaux. L'entreprise fait valoir que la dernière augmentation de prix a été basée sur une faible inflation. Cela ne correspond plus à la réalité. L'entreprise affirme que l'affranchissement allemand est faible par rapport à d'autres pays et qu'il est inférieur de 32% à l'affranchissement moyen dans l'UE, malgré des salaires plus élevés et des exigences de qualité plus strictes.

Si les réflexions du document de référence sont adoptées dans le processus législatif, la Poste continuera d'être soumise à une certaine pression temporelle, mais celle-ci sera beaucoup moins forte qu'auparavant. Actuellement, 95% des lettres doivent être livrées le surlendemain. Selon le document de référence, une telle exigence devrait être renforcée, le pourcentage pourrait donc être augmenté. Il est toutefois possible qu'un tel objectif ne se réfère plus au surlendemain, mais au jour suivant, c'est-à-dire au troisième jour après le dépôt de la lettre.

Les experts du secteur sont sceptiques quant aux demandes des politiques. "Si l'affranchissement baissait, la Poste recevrait moins d'argent et il serait douteux que l'entreprise puisse assurer durablement la qualité de la distribution", explique Kai-Oliver Schocke, professeur de logistique à l'université des sciences appliquées de Francfort. En ce qui concerne le conflit collectif actuel au sein de la Poste, il ajoute que les coûts de personnel de l'entreprise en Allemagne vont selon toute vraisemblance augmenter de manière significative. "Si l'activité courrier allemande est rendue moins attractive par la réforme, la Poste pourrait perdre son intérêt pour le marché national et se concentrer plutôt sur l'activité très rentable à l'étranger". Il y aurait alors un risque de suppression d'emplois en Allemagne.

Les lettres pourraient à l'avenir voyager plus longtemps sans que la Poste ne manque à ses obligations. Mais en cas de non-respect "grave, répété et persistant" du niveau minimal, elle s'expose à des amendes de l'Agence fédérale des réseaux - c'est du moins ce que propose le document de référence. Les politiciens fédéraux du SPD, de la CDU/CSU et du FDP voient d'un bon œil les possibilités de sanctions correspondantes. Le ministère fédéral de l'Économie prévoit de présenter un premier projet de loi d'ici l'été, et la réforme de la loi sur la poste devrait être adoptée d'ici fin 2023 ou début 2024./wdw/DP/stw