Régionalisation versus mondialisation : Deutsche Post ne voit pas de délocalisation

DUBAI (dpa-AFX) - Selon la Deutsche Post et la Stern School of Business de l'Université de New York, le changement vers la régionalisation ne s'est pas encore produit malgré les conséquences de la pandémie Corona et de la guerre en Ukraine. Au lieu de cela, les flux internationaux de capitaux, d'informations et de marchandises se sont maintenus en 2022 au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie, a annoncé mercredi à Dubaï le groupe logistique d'envergure mondiale. Seuls les flux de personnes auraient nettement diminué en raison du changement de comportement des personnes en matière de voyages.

Selon les dernières données de la Poste, les flux commerciaux internationaux devraient continuer à croître dans les mois à venir, mais à un rythme plus lent que récemment. Cela s'explique par le ralentissement de la croissance économique mondiale, notamment en raison des hausses de taux d'intérêt destinées à freiner l'inflation. De plus, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à envisager de régionaliser leur production. Ainsi, les chaînes d'approvisionnement pourraient effectivement se raccourcir dans les années à venir. Mais la Poste n'y croit pas encore.

Cette estimation se base sur l'indice DHL Global Connectedness 2022 publié mercredi par Deutsche Post et la Stern School of Business de l'université de New York. L'indice est un rapport sur l'état actuel et les perspectives de la mondialisation. Il recense les données de 171 pays et territoires./lew/knd/zb