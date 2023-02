Sondage : la majorité comprend la grève d'avertissement de la poste

BERLIN (dpa-AFX) - Plus de la moitié des Allemands estiment que la grève d'avertissement à la Poste est justifiée. C'est ce qui ressort d'un sondage publié mardi par l'institut Yougov. Selon ce sondage, 58% des personnes interrogées lundi ont déclaré comprendre l'arrêt de travail des employés de la Poste ce jour-là. 34 % ne comprenaient pas et 8 % n'ont pas répondu.

Le syndicat Verdi avait appelé les employés de la poste à des grèves d'avertissement en début de semaine. Lundi, environ 8000 employés de la poste ont cessé le travail, selon les indications du syndicat, et la distribution d'environ un million de lettres et de plusieurs centaines de milliers de colis a été ralentie. Mardi matin, les employés ont poursuivi leur grève d'avertissement dans toute l'Allemagne. Des millions de lettres et des centaines de milliers de colis devraient donc à nouveau rester en souffrance.

Par ce mouvement social, le syndicat veut donner du poids à ses revendications dans la négociation collective en cours. Le syndicat réclame 15% d'augmentation de salaire pour les quelque 160 000 salariés du secteur Post & Paket Deutschland. Cette revendication est motivée entre autres par l'inflation élevée. La Poste a réagi avec incompréhension à la démarche de Verdi. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré en début de semaine que le groupe avait déjà annoncé une offre pour la prochaine ronde de négociations tarifaires de mercredi et jeudi. Les nouvelles grèves d'avertissement sont donc exagérées.

En janvier déjà, des grèves d'avertissement avaient eu lieu pendant plusieurs jours. La dernière fois, 20 pour cent des colis et 9 pour cent des lettres n'avaient pas été livrés en une journée à cause des débrayages /red/DP/jha.