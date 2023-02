Une nouvelle vague de grèves d'avertissement chez Deutsche Post freine la distribution

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Les grèves d'avertissement des employés de la poste ont à nouveau ralenti la distribution d'environ un million de lettres et de plusieurs centaines de milliers de colis lundi. Dans l'ensemble, l'impact a été moins important que lors des grèves d'avertissement de plusieurs jours en janvier, a indiqué un porte-parole de Deutsche Post à Bonn. Le syndicat veut, par ces arrêts de travail, donner du poids à sa revendication d'une augmentation de salaire de 15 pour cent dans le cadre des négociations salariales en cours. Les grèves d'avertissement devraient se poursuivre mardi.

Le chef de Verdi, Frank Werneke, a défendu la revendication de son syndicat lors d'un rassemblement à Berlin devant plusieurs centaines de grévistes. "Celui qui pense que la revendication de 15% est trop élevée ne sait tout simplement pas compter", a lancé Werneke aux grévistes de Berlin, Brandebourg, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe. Une inflation de près de huit pour cent l'année dernière et de six à sept pour cent cette année signifie une grande perte de salaire réel.

"Nous voulons arrêter le monstre de l'inflation, nous voulons garantir les salaires réels - parce que nous l'avons mérité", a déclaré le syndicaliste.

Selon lui, tout le monde a droit à un réfrigérateur plein et à un logement chauffé. "L'alternative, mourir de faim ou de froid, nous ne l'acceptons pas".

La négociatrice de Verdi, Andrea Kocsis, a fait remarquer que la Poste enregistrait actuellement des résultats records. "Nous allons en prendre notre part", a-t-elle lancé aux grévistes. "Maintenant, c'est à vous de jouer avant que nous ne parlions de dividendes".

La Poste n'a toutefois pas compris la démarche du syndicat. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que le groupe avait déjà annoncé une offre pour la prochaine ronde de négociations collectives de mercredi et jeudi. Les nouvelles grèves d'avertissement sont donc exagérées. Le comportement du syndicat se fait au détriment des clients du groupe.

Dans le même temps, l'entreprise s'est efforcée de modérer les attentes des grévistes. Pour garantir les emplois dans le secteur du courrier et des colis, des augmentations de revenus de l'ordre de celles demandées par Verdi ne sont "pas défendables", a confirmé le groupe. Le résultat de l'activité courrier et colis est en net recul et ne suffit déjà plus à couvrir les investissements nécessaires. Le bénéfice du groupe cité par Verdi est en grande partie généré par les activités internationales.

Verdi a parlé de 8000 grévistes, la Poste d'environ 5300 employés qui ont participé aux arrêts de travail. Dans l'ensemble, les effets de cette nouvelle grève d'avertissement sont restés limités dans un premier temps, selon les indications de l'entreprise. En raison des faibles volumes d'envois typiques du début de semaine, "seuls environ 6% du volume quotidien moyen des colis et 2% du volume quotidien moyen des lettres ont été touchés lundi", a indiqué le porte-parole de la Poste. En janvier, des grèves d'avertissement avaient déjà eu lieu pendant plusieurs jours.

Les points forts des grèves d'avertissement de lundi étaient entre autres Berlin et Rostock. Pour mardi, Verdi a également annoncé des manifestations de protestation à Dortmund, Hambourg, Sarrebruck, Polch (Rhénanie-Palatinat), Nuremberg, Francfort-sur-le-Main et Stuttgart./nif/rea/DP/stw