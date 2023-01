Verdi appelle à des grèves d'avertissement dans les bureaux de poste à l'échelle nationale

Le syndicat Verdi a appelé à des grèves d'avertissement jeudi dans le cadre de son conflit avec la Deutsche Post. Les salariés de certaines entreprises dans les centres de colis et de courrier ainsi que dans la distribution de colis, de courrier et de courrier groupé devraient participer à ces actions d'une journée dans toute l'Allemagne, a indiqué Verdi. Selon les informations, environ 30 000 salariés ont participé aux grèves nationales d'une journée la semaine dernière dans les centres de tri de lettres et de colis, de jeudi soir à samedi.

En raison de l'inflation élevée, le syndicat demande une augmentation de 15% des salaires des employés de Deutsche Post AG pour une durée de douze mois. Les indemnités de formation doivent être augmentées de 200 euros par mois pour chaque année de formation. Les négociations tarifaires doivent se poursuivre les 8 et 9 février /hme/DP/zb.