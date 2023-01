Verdi fait grève dans les centres de tri du courrier et des colis de la Poste

BONN (dpa-AFX) - Les destinataires de lettres et de colis doivent s'attendre à des retards en raison d'une grève d'avertissement à la Poste vendredi. Le syndicat Verdi a appelé les employés de tous les centres de courrier et de colis de la Deutsche Post à cesser le travail toute la journée, après que le deuxième tour des négociations collectives pour les quelque 160 000 employés se soit achevé sans résultat. Verdi a déjà annoncé de nouveaux débrayages pour les jours suivants.

Le syndicat réclame une augmentation de 15% des salaires. La majorité des membres de Verdi à la Poste ont de faibles revenus et ne peuvent pas supporter des pertes de salaire réelles, argumentent les représentants des salariés. La dernière augmentation tarifaire, en janvier 2022, était de 2 pour cent.

L'entreprise rejette cette demande. Selon elle, il est faux de penser que les hausses de salaires peuvent être répercutées par des augmentations de prix. La Poste renvoie à la réglementation des prix pour les activités de courrier et de colis en Allemagne.

Dans le même temps, l'entreprise a récemment évoqué des discussions constructives. Les bases sont ainsi jetées pour présenter, lors du troisième tour de négociations des 8 et 9 février, "une offre qui s'orientera vers un juste équilibre entre les intérêts légitimes des salariés et les réalités économiques de Post & Paket Deutschland".

Même sans grève, les plaintes concernant les défauts de livraison sont plus nombreuses. L'année dernière, le bureau des plaintes postales de l'Agence fédérale des réseaux en a enregistré presque trois fois plus qu'en 2021. Les plaintes visent l'ensemble du secteur. La plupart des interventions concernant des retards ou des pertes de courrier concernent toutefois le leader du marché. L'entreprise évoque un taux d'absentéisme élevé et une difficulté générale à trouver de la main-d'œuvre. La Poste a annoncé vouloir améliorer la qualité de la distribution./rea/DP/stk