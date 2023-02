Verdi lance un référendum sur la poste - le groupe met en garde contre les conséquences d'une grève

BERLIN (dpa-AFX) - Les fronts se durcissent dans le conflit tarifaire à la Deutsche Post. Lundi, le syndicat Verdi a entamé un référendum au sein du groupe de Bonn, qui durera jusqu'au 8 mars, afin de décider d'une grève illimitée. Un conflit social devrait avoir des conséquences importantes pour la distribution de lettres et de colis. Le résultat du référendum devrait être annoncé le 9 mars.

Le même jour aura lieu la conférence de presse sur les résultats du groupe logistique, au cours de laquelle le président du directoire sortant, Frank Appel, annoncera probablement un bénéfice record. Verdi se réfère à ces bénéfices élevés pour justifier sa demande d'augmentation de 15%. Toutefois, les bénéfices sont principalement réalisés à l'étranger.

La convention collective des 160 000 postiers, livreurs de colis et autres employés nationaux a expiré à la fin de l'année. Les membres de Verdi qui travaillent dans ce secteur postal ont le droit de vote lors du référendum. Si au moins 75% des personnes interrogées rejettent l'offre de la Poste, une grève sera lancée.

Le syndicat séparé DPVKOM, plus petit, ne joue aucun rôle dans ce contexte. Le DPVKOM avait demandé une augmentation de salaire de 12% et, après l'offre tarifaire de la Poste, avait fait remarquer de manière positive que certaines revendications du DPVKOM avaient été reprises. Du point de vue de Verdi, la proposition de la direction ne suffit pas à améliorer sensiblement la rémunération et à compenser la perte de pouvoir d'achat.

Ces dernières semaines, Verdi avait fait monter la pression dans les négociations collectives en organisant des grèves d'avertissement, et des millions d'envois n'ont pu être distribués qu'avec retard en raison des arrêts de travail. La Poste rejette la demande du syndicat comme étant économiquement non viable et met en garde contre des suppressions d'emplois si les coûts de personnel augmentent trop fortement. Les sous-traitants, qui ne jouent jusqu'à présent qu'un rôle de niche chez le "géant jaune", pourraient être davantage utilisés à l'avenir, selon la direction.

La Poste propose jusqu'à présent une augmentation tarifaire en deux étapes à partir de 2024, ce qui, selon l'entreprise, améliorerait la rémunération de 11,5 pour cent en moyenne. Parallèlement, les employés recevront progressivement 3000 euros nets dès cette année, sous forme de prime de compensation de l'inflation. Par rapport à la revendication de Verdi de 15% en un an, l'offre de la Poste, qui porte sur une période de 24 mois, est nettement inférieure.

La Poste se porte bien sur le plan économique. Toutefois, son activité principale - à savoir le transport de lettres et de colis en Allemagne - n'est plus aussi importante qu'auparavant. Sur les 8,4 milliards d'euros de bénéfice d'exploitation prévus pour 2022, 1,35 milliard proviendra de l'unité Post & Paket Deutschland. Alors que d'autres secteurs du groupe sont devenus plus rentables, le bénéfice d'exploitation de l'activité principale a baissé. Verdi a qualifié de "tentative d'intimidation" les réflexions de la direction sur la possibilité de recourir à la sous-traitance.

La Poste est actuellement un "prestataire de services universel", c'est-à-dire qu'elle est tenue de distribuer des envois partout en Allemagne. Par exemple, 80% des lettres postées doivent être distribuées le jour ouvrable suivant. Cette réglementation vieille de plus de deux décennies doit cependant être réformée. Le ministère fédéral de l'Économie a récemment fait des propositions en ce sens. A l'avenir, il devrait y avoir "des possibilités d'accroître la durabilité et la fiabilité du service universel". Les contraintes de temps pourraient être réduites et l'exigence des 80% pourrait être supprimée. En revanche, d'autres exigences pourraient être renforcées.

La Poste continue d'insister pour que le système de courrier passe à une distribution à deux vitesses. "Le consommateur peut choisir la vitesse à laquelle sa lettre est transportée", a déclaré le directeur des ressources humaines Thomas Ogilvie au groupe de médias Funke. On sait depuis longtemps que le groupe souhaite distribuer le courrier à deux vitesses, comme dans d'autres pays européens, avec des prix différents./wdw/DP/ngu