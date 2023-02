Vote sur la grève à la poste - le groupe menace de délocaliser

BERLIN (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi va faire voter à partir de ce lundi sur l'opportunité d'une grève illimitée dans le cadre du conflit salarial à la Deutsche Post. Les membres de Verdi travaillant à la Poste ont jusqu'au 8 mars pour se prononcer. Si plus de 75% des personnes interrogées rejettent l'offre tarifaire de la Poste, une action collective illimitée sera lancée. Les consommateurs devraient alors s'attendre à des retards importants dans la réception des lettres et des colis.

Verdi demande un contrat d'un an avec une augmentation de 15%. Le groupe estime que cela n'est pas économiquement viable et propose une convention collective de deux ans avec différentes composantes financières. Ainsi, selon Post, le salaire d'entrée d'un trieur de colis augmenterait de 20,3 pour cent sur cette période et celui d'une livreuse de 18 pour cent. En outre, la prime de compensation de l'inflation, non imposable, s'élèverait à 3 000 euros.

Verdi estime que cette offre n'est pas suffisante. Près de 90 pour cent des salariés sont classés dans les groupes de rémunération un à trois. Le salaire mensuel de base se situe entre 2108 et 3090 euros bruts. "Ces salariés sont particulièrement touchés par la forte inflation, car ils doivent consacrer une grande partie de leur revenu net à l'alimentation et à l'énergie", a souligné le syndicat dimanche. La dernière augmentation tarifaire, en janvier 2022, était de 2%, a-t-il ajouté.

Le groupe a élaboré des plans d'urgence afin de minimiser les perturbations pour les clients. "Mais s'il y a effectivement des grèves généralisées et illimitées, nous ne pourrons pas éviter totalement les retards", a déclaré le directeur d'exploitation de la division courrier et colis, Thomas Schneider, au journal "Bild am Sonntag". Il a réagi avec incompréhension au vote de grève : "Nous avons présenté la meilleure offre tarifaire de l'histoire de notre entreprise".

En principe, la Poste envisage également de confier davantage ses tâches à des tiers. "En tant que poste pour l'Allemagne, nous avons construit pendant de nombreuses décennies un modèle d'exploitation qui fonctionne exclusivement avec nos propres forces", a déclaré le directeur des ressources humaines Thomas Ogilvie aux journaux du groupe de médias Funke. "Si Verdi remet maintenant tout cela en question sur fond d'augmentation maximale des salaires à court terme, nous devrons repenser notre modèle d'exploitation".

Cela aurait alors également des répercussions sur les emplois. La question se pose de savoir si les sites peuvent continuer à être exploités en propre ou s'ils doivent être confiés à des tiers. Dans le secteur des colis, la Poste crée 98% de la valeur ajoutée en interne. "Les centres d'exploitation et de tri sont gérés en interne. La distribution du courrier est entièrement assurée en interne", a déclaré M. Ogilvie. Jusqu'à présent, la sous-traitance de la distribution du courrier était exclue par contrat jusqu'à fin juin.

Le syndicat a qualifié ces déclarations d'"intimidation inefficace" des salariés. "Attiser les peurs de cette manière est une nouvelle tentative d'influencer négativement les salariés lors du vote de grève", a déclaré dimanche la vice-présidente de Verdi, Andrea Kocsis, citée dans le communiqué. "L'intention derrière la menace d'externalisation est claire : il s'agit de contourner une bonne rémunération conventionnelle en faisant appel à la sous-traitance".

La semaine dernière, les négociations collectives pour environ 160 000 salariés de Deutsche Post, comme les livreurs de colis ou les facteurs, ont échoué. Selon Verdi, plus de 100 000 d'entre eux sont membres du syndicat. Au cours des dernières semaines, des grèves d'avertissement avaient déjà eu lieu - c'est ainsi que l'on appelle les arrêts de travail qui ont lieu avant un vote et qui sont limités dans le temps. Ces mouvements sociaux avaient retardé l'envoi de millions de lettres et de colis