Deutsche Telekom AG : De retour sur le support 04/05/2023 | 08:41 achat En cours

Cours d'entrée : 21.255€ | Objectif : 23€ | Stop : 20.4€ | Potentiel : 8.21% Deutsche Telekom AG oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de cette zone de fluctuation peut être considéré comme une opportunité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.



Sous-secteur Autres services intégrés de télécommunications Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DEUTSCHE TELEKOM AG 14.18% 116 992 CHINA MOBILE LIMITED 29.18% 181 968 VERIZON COMMUNICATIONS -4.39% 159 668 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. 11.24% 105 590 CHINA TELECOM CORPORATION L.. 40.07% 82 746 SAUDI TELECOM COMPANY 16.26% 56 542 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. 1.57% 54 990 CHARTER COMMUNICATIONS, INC.. 5.25% 50 824 BCE INC. 9.90% 43 788 SWISSCOM AG 22.27% 36 185 ORANGE 26.30% 34 392

Données financières EUR USD CA 2023 113 Mrd 125 Mrd - Résultat net 2023 8 052 M 8 902 M - Dette nette 2023 138 Mrd 153 Mrd - PER 2023 14,8x Rendement 2023 3,62% Capitalisation 106 Mrd 117 Mrd - VE / CA 2023 2,16x VE / CA 2024 2,05x Nbr Employés 206 759 Flottant 64,7% Prochain événement sur DEUTSCHE TELEKOM AG 11/05/23 Q1 2023 Présentation des résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 21,28 € Objectif de cours Moyen 26,08 € Ecart / Objectif Moyen 22,5% Dirigeants et Administrateurs Timotheus Höttges Chairman-Management Board Christian P. Illek Chief Financial Officer Frank Appel Chairman-Supervisory Board Claudia Nemat Chief Technology & Innovation Officer Lothar Schröder Vice Chairman-Supervisory Board