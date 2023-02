Berenberg relève l'objectif de Deutsche Telekom à 28 euros - 'acheter'.

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé de 27 à 28 euros son objectif de cours pour Deutsche Telekom avant les résultats annuels prévus le 23 février. La note a été maintenue à "acheter". La filiale T-Mobile US est désormais officiellement entrée dans la phase de récolte de l'intégration de l'entreprise télécoms américaine acquise Sprint, a écrit l'analyste Usman Ghazi dans une étude publiée mardi. Cela devrait se ressentir sur l'action T. Malgré le rallye de l'action T, le titre contient encore, selon Ghazi, une décote excessive par rapport au risque que la filiale américaine de téléphonie mobile n'atteigne pas son objectif de cash flow libre pour 2026./ck/la

Publication de l'étude originale : 13.02.2023 / 21:56 / GMT

