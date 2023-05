Citigroup retire Deutsche Telekom de sa 'European Focus List' - 'Acheter'.

LONDRES (dpa-AFX Broker) - La banque américaine Citigroup a retiré les titres de Deutsche Telekom de sa "European Focus List" après une récente performance supérieure à la moyenne. Dans une étude publiée lundi, l'analyste Georgios Ierodiaconou a toutefois maintenu sa note à "Buy" avec un objectif de cours de 26 euros. Il estime qu'il manque pour l'instant des impulsions qui pourraient continuer à stimuler le cours - et remplace les titres sur la liste de sélection par le groupe britannique BT, qui profite clairement des conditions-cadres réglementaires et de marché./tih/ag

Publication de l'étude originale : 22.05.2023 / 00:03 / ET

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------