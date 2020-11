Deutsche Telekom : Crédit Suisse rehausse son opinion

Crédit Suisse relève son opinion sur le titre Deutsche Telekom, passant de 'neutre' à 'surperformance'. Dans le même temps, l'analyste relève son objectif de cours à 20 euros, contre 18 euros précédemment.



Crédit Suisse s'appuie sur les 'perspectives positives aux Etats-Unis (au-delà du consensus) et hors États-Unis (résilience intérieure)' pour augmenter de 3% ses perspectives d'EBITDA en 2021.



Le broker s'attend à ce que Deutsche Telekom intensifie ses investissements dans la fibre en Allemagne à 2 milliards d'euros par an. En revanche, les investissements dans la propriété intellectuelle et les gains d'efficacités futurs devraient diminuer dans le pays.



'Attendez-vous à ce que l'augmentation des investissements en Allemagne ne soit que de 0,5 milliard d'euros', conclut Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.