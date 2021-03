Deutsche Telekom : UBS reste à achat, rehausse sa cible

UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Deutsche Telekom avec un objectif de cours rehaussé de 21,5 à 22,8 euros, soit un potentiel de progression de 38% pour le titre de l'opérateur télécoms historique d'Allemagne.



Le broker indique augmenter de 5% son free cash-flow estimé à long terme après la journée analystes de T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom. 'La valorisation reste convaincante et les fondamentaux sont attractifs aux États-Unis et en Allemagne', ajoute-t-il.



