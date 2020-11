5G: Deutsche Telekom et le coréen SKT lancent une coentreprise

Berlin (awp/afp) - Le premier groupe de télécoms allemand Deutsche Telekom va créer une coentreprise avec l'opérateur coréen SKT pour développer la 5G en Europe, a-t-il annoncé lundi.

SK Telecom et Deutsche Telekom "détiendront chacun 50% des parts" de cette nouvelle entité, qui sera "basée en Allemagne", a précisé l'opérateur dans un communiqué.

Cette coentreprise aura, dans un premier temps, pour objectif de "développer des solutions 5G dans les bâtiments" et de les commercialiser sur le marché européen.

Le coréen SKT a déjà mis au point une technologie destinée à améliorer la connexion 5G en intérieur, qu'il teste depuis plusieurs mois en Allemagne.

Ces essais, effectués en partenariat avec les clients de Deutsche Telekom dans plusieurs villes du pays, sont un "succès", selon les deux groupes.

A moyen terme, les opérateurs veulent aussi "coopérer dans les domaines de la réalité augmentée" et "de la réalité virtuelle".

"Le but est de créer des innovations majeures pour les deux groupes", a indiqué Tim Höttges, président du directoire de Deutsche Telekom, cité dans le communiqué.

La 5G est un chantier prioritaire en Allemagne, où les premiers réseaux 5G sont déjà disponibles depuis juillet 2019.

Deutsche Telekom affirme fournir déjà plus de 3.000 villes et communes allemandes et veut rendre disponible cette technologie à deux tiers de la population d'ici à la fin de 2020.

SKT est quant à lui le premier opérateur en Corée du Sud, un pays pionnier dans la technologie 5G, où il détient 50% du marché, avec plus de 30 millions de clients.

La nouvelle société doit être lancée "d'ici la fin de l'année", selon les deux opérateurs, qui attendent les autorisations des autorités de concurrence.

Deutsche Telekom, qui a fait état en 2019 d'un chiffre d'affaires annuel de 80,5 milliards d'euros, doit présenter ses résultats du troisième trimestre 2020 jeudi.

afp/al