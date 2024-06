NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'analyses américain Bernstein Research a maintenu sa recommandation sur Deutsche Telekom à "surperformance" avec un objectif de cours de 28 euros. Dans son commentaire de jeudi, l'analyste Ottavio Adorisio estime que l'histoire d'investissement de Bonn est globalement renforcée. Selon lui, l'impact futur des coûts salariaux est moins important que ce que l'on craignait initialement. De plus, l'acquisition d'activités cellulaires américaines par la filiale T-Mobile US a augmenté la valeur. En outre, le bond du cours de T-Mobile US rend la valorisation de l'action T encore plus attractive./ag/edh

