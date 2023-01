Cyber-attaque contre T-Mobile - environ 37 millions de clients touchés

BELLEVUE (dpa-AFX) - Des pirates informatiques ont eu accès aux données d'environ 37 millions de clients de T-Mobile US, une filiale de Deutsche Telekom. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise jeudi après la clôture de la bourse américaine. La cyberattaque aurait été détectée le 5 janvier. Avec l'aide d'experts externes, la source de l'attaque a été trouvée et celle-ci a été stoppée dans la journée suivant sa découverte. Les investigations sont toujours en cours, mais rien n'indique pour l'instant qu'il ait été possible de pénétrer dans le système ou le réseau.

Néanmoins, l'opérateur de téléphonie mobile américain, qui appartient au groupe Telekom de Bonn, n'a pas exclu que l'incident, qui a débuté le 25 novembre ou aux alentours de cette date, puisse entraîner des coûts élevés. Les actions de T-Mobile ont d'abord chuté d'un peu plus de deux pour cent dans les échanges d'après-Bourse aux Etats-Unis. Toutefois, selon l'entreprise, il ne s'agit pas de données clients très sensibles. Selon les premiers éléments de l'enquête, des numéros de téléphone, des dates de naissance et des adresses de facturation pourraient avoir été obtenus, mais pas des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou de sécurité sociale.

Sur la base de l'enquête menée jusqu'à présent, les comptes clients et les données financières n'ont pas été directement menacés, a déclaré T-Mobile. L'enquête se poursuit toutefois. L'entreprise a déjà été la cible de cybercriminels à plusieurs reprises au cours des dernières années. En 2021, T-Mobile a été victime d'une attaque au cours de laquelle les données de plus de 40 millions d'anciens clients et de clients potentiels sont tombées entre les mains de pirates informatiques, selon les informations fournies à l'époque par l'entreprise. En 2015, une attaque contre les serveurs d'un prestataire de services a permis de récupérer les données sensibles de plus de 15 millions de clients de T-Mobile./hbr/mis/DP/stk