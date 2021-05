DEUTSCHE TELEKOM : revoit ses ambitions à moyen terme à la hausse

A l'occasion de sa Journée des investisseurs, qui se tient aujourd'hui, Deutsche Telekom a présenté ses nouvelles ambitions et son objectif de croissance pour les prochaines années. D'ici 2024, l'opérateur de télécommunication vise ainsi une croissance de son EBITDAaL ajusté de 3% à 5% par an, et de 1% à 2% par an pour son chiffre d'affaires. Le BPA ajusté est quant à lui attendu au-dessus de 1.75 euro d'ici trois ans, contre 1,2 euro en 2020. Enfin, le dividende représentera 40% à 60% du BPA ajusté, le dividende minimum étant de 60 centimes d'euro par action.