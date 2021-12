Darknet: les exploitants d'une des principales plateformes mondiales condamnés

Trèves (awp/afp) - Huit personnes accusées d'avoir hébergé d'importantes plateformes du darknet mondial sur des serveurs cachés dans un ancien bunker de l'Otan ont été condamnées lundi en Allemagne à des peines de prison.

Le principal accusé, un Néerlandais, a écopé d'une peine de 5 ans et neuf mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Trèves (Rhénanie-Palatinat).

Six autres accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de deux ans et quatre mois à quatre ans et trois mois de prison. Le huitième a été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis.

Ils sont accusés d'avoir exploité une plateforme qui a hébergé de grandes places du marché du darknet, comme "Wall Street Market" et "Fraudsters", désormais fermées.

Le "cyberbunker" qui accueillait cette plateforme a lui été démantelé en septembre 2019.

Ce datacenter illégal installé dans un ancien bunker de l'Otan, dans la campagne du Rhénanie-Palatinat (ouest), est soupçonné d'avoir hébergé plusieurs plateformes de vente de drogues mais aussi des serveurs utilisés pour le trafic d'images pédopornographiques ou des cyberattaques.

Une cyber-attaque ciblant en novembre 2016 plus d'un million de routeurs de Deutsche Telekom avait notamment été menée depuis ce bunker.

Au total, ces sites auraient accueilli près de 250.000 transactions, la plupart concernant des achats de drogue.

"Wall Street Market", fermé en 2019 dans le cadre d'une opération internationale menée par les autorités allemandes et américaines, était ainsi considéré comme la deuxième plus grande place de marché illégale au monde sur le darknet.

Ce démantèlement a depuis entraîné en octobre une opération mondiale qui s'est soldée par environ 150 interpellations dans plusieurs pays.

L'épidémie de Covid-19 a conduit à une réorganisation du trafic de drogue, avec une accélération du recours aux transactions sur le darknet, selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Le dark web, une version parallèle d'internet où l'anonymat des utilisateurs est garanti, subit en retour des assauts croissants depuis quelques mois de la part des polices internationales.

afp/al