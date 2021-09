Deutsche Telekom : La valeur du jour en Europe Deutsche Telekom cède sa filiale néerlandaise et accroît sa participation dans T-Mobile US

© AOF 2021

Après une ouverture en hausse de près de 3%, Deutsche Telekom a réduit ses gains et ne s'adjuge plus que 0,2% à 17,94 euros. Le premier de télécommunication européen a annoncé ce matin la cession de sa filiale néerlandaise, T-Mobile NL, à un consortium composé des sociétés de capital-investissement Apax et Warburg Pincus pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards d'euros. À la clôture de la transaction, dont la date n'a pas été précisée, Deutsche Telekom recevra un produit net en espèces d'environ 3,8 milliards d'euros et déconsolidera sa filiale.T-Mobile NL est le premier opérateur de téléphonie mobile aux Pays-Bas, avec 42% de parts de marché en 2020 et compte environ 700 000 clients dans l'Internet fixe au second trimestre 2021. La société a généré 2,01 milliards d'euros de revenus et 582 millions d'euros d'EBITDAaL ajusté au cours des douze mois s'achevant au 30 juin 2021.Cette transaction marque l'achèvement de l'examen stratégique de T-Mobile NL par Deutsche Telekom, annoncé lors de sa Journée des Investisseurs de mai 2021, et fait suite à la cession de son activité de tours de téléphonie mobile aux Pays-Bas au début de l'année pour 0,7 milliard d'euros.Par ailleurs, Tele2 a également accepté de céder sa participation de 25% dans l'opérateur néerlandais.Dans une autre opération, Deutsche Telekom a également annoncé augmenter sa participation dans sa filiale américaine T-Mobile US, pour la porter à 48,4% contre 43,2% précédemment. L'opérateur allemand a conclu un accord d'échange d'actions avec le japonais SoftBank qui lui permettra de recevoir 45 millions d'actions de T-Mobile US. Une opération à plus de 7 milliards de dollars selon le président du directoire, Tim Höttges.En contre partie, SoftBank recevra 225 millions de nouvelles actions et s'est engagé à ne pas les vendre avant 2020. La société d'investissement japonaise deviendra ainsi le second actionnaire de Deutsche Telekom derrière l'Etat allemand avec une participation de 4,5%.Deutsche Telekom, qui vise toujours le contrôle majoritaire de sa filiale américaine, a profité de cette annonce pour réitérer son ambition d'atteindre un bénéfice par action ajusté de plus de 1,75 euro pour 2024.