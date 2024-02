DEUTSCHE TELEKOM : UBS réitère son conseil

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 26,6 E ce qui représente un potentiel de hausse de 19%.



' Les prévisions pour le quatrième trimestre sont conformes à la poursuite d'une croissance solide. Les actions restent bon marché et ne reflètent pas encore un doublement du FCF au cours de la période 2021-24E. Deutsche Telekom offre aux actionnaires un rendement annuel de 6 % ' indique le bureau d'analyses.



Pour l'exercice 2024, Deutsche Telekom cible un EBITDAAL ajusté en hausse de 6 %, à environ 42,9 milliards d'euros avec un BPA ajusté dépassant 1,75 euro.



