Deutsche Telekom : gagne 2%, un broker relève son opinion

L'action Deutsche Telekom gagne près de 2% à Francfort alors que matin, Crédit Suisse relevait son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'surperformance'.

Dans le même temps, l'analyste a rehaussé son objectif de cours à 20 euros, contre 18 euros précédemment.



Crédit Suisse s'appuie notamment sur les 'perspectives positives aux Etats-Unis (au-delà du consensus) et hors États-Unis (résilience intérieure)' pour augmenter de 3% ses perspectives d'EBITDA en 2021.



Le broker s'attend à ce que Deutsche Telekom intensifie ses investissements dans la fibre en Allemagne à 2 milliards d'euros par an. En revanche, les investissements dans la propriété intellectuelle et les gains d'efficacités futurs devraient diminuer dans le pays.



'Attendez-vous à ce que l'augmentation des investissements en Allemagne ne soit que de 0,5 milliard d'euros', conclut Crédit Suisse.



