Deutsche Telekom investit dans la plateforme de paiements blockchain Celo

LONDRES, 20 avril (Reuters) - Deutsche Telekom a investi dans Celo, une plateforme de paiements blockchain qui permet aux téléphones mobiles d'accéder à des projets de "finance décentralisée" permettant aux utilisateurs de contourner les sociétés financières traditionnelles, a déclaré mardi la société.

Elle n'a pas divulgué le montant de l'investissement.

Deutsche Telekom a également acheté un montant non spécifique du jeton numérique Celo utilisé sur la plateforme, a-t-elle indiqué, suivant ainsi de grandes entreprises telles que Tesla Inc qui détiennent des crypto-monnaies dans leurs coffres.

Les projets de finance décentralisée vont des échanges de crypto-monnaies et des prêts aux assurances, permettant aux utilisateurs de contourner les sociétés financières traditionnelles lorsqu'ils empruntent, prêtent ou effectuent des transactions entre eux.

Ce secteur essentiellement non réglementé, connu sous le nom de "DeFi", a explosé pendant la pandémie de COVID-19, la valeur des crypto-monnaies sur ces plateformes ayant été multipliée par trois cette année pour atteindre environ 60 milliards de dollars.

Celo, basé à San Francisco et utilisé dans plus de 100 pays, permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent sous la forme de ses jetons sur des téléphones mobiles, a déclaré son cofondateur Rene Reinsberg.

Le jeton Celo a une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars contre 1 000 milliards de dollars pour le bitcoin.

"Nous n'avons aucune idée de ce que sera Celo dans cinq à dix ans, mais je pense que nous avons une assez bonne idée que cela ne va pas disparaître", a déclaré Andreas Dittrich, responsable du centre de solutions blockchain de l'unité T-Systems MMS de Deutsche Telekom.

"La valeur est numérisée à chaque seconde où nous parlons. La valeur est déplacée vers l'espace numérique et cela doit être traité de manière fiable et transparente, en toute sécurité."

L'achat de jetons Celo par Deutsche Telekom intervient après que des entreprises telles que Tesla et la société de veille économique MicroStrategy Inc. ont échangé des milliards de dollars en espèces contre des bitcoins.

Pourtant, certains cadres financiers et comptables ont été réticents à risquer leurs bilans et leurs réputations sur un actif hautement volatile et imprévisible.

Toute fluctuation de la valeur de ses avoirs en jetons Celo n'aurait pas d'impact perceptible sur ses résultats, a déclaré Deutsche Telekom, compte tenu de la taille de l'investissement.