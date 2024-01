Deutsche Telekom : lancement des rachats d'actions

Deutsche Telekom fait part du démarrage de son programme de rachats d'actions pour jusqu'à deux milliards d'euros annoncé le 2 novembre dernier, programme qui commence donc ce 3 janvier et doit s'achever au 31 décembre prochain.



L'opérateur télécoms allemand explique que ces rachats d'actions ont pour objectif de compenser partiellement l'effet dilutif lié à une augmentation de capital réalisée en 2021, les titres ainsi rachetés ayant vocation à être annulés.



Une première tranche de ce programme, portant sur 550 millions d'euros, doit se finir au plus tard le 4 avril prochain. Sur la base du dernier cours de clôture de l'action, elle représenterait 0,5% du capital, soit un peu plus de 25 millions de titres.



