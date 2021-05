Deutsche Telekom : augmentation de sa participation T-Mobile?

Le groupe souhaiterait augmenter sa participation dans le capital de sa filiale américaine T-Mobile indique Handelsblatt et Bloomberg. L'opérateur allemand détient actuellement 43,3% du capital de la société américaine.



' Le groupe Allemand avait obtenu le droit d'acquérir 101,5 millions d'actions supplémentaires, soit environ 8% du capital, détenues par SoftBank ' indique ce matin Aurel BCG.



T-Mobile est devenu le deuxième plus grand fournisseur de services sans fil du pays après l'acquisition il y a un an de Sprint souligne Bloomberg.



