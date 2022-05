Deutsche Telekom : objectif de bénéfice relevé pour 2022

Deutsche Telekom a légèrement relevé vendredi son objectif de bénéfice annuel suite à un 'solide début d'année', marqué par des résultats supérieurs aux attentes du marché.



Le groupe allemand dit désormais anticiper un 'Ebitda AL' - la mesure de rentabilité privilégiée du secteur - de plus de 36,6 milliards d'euros cette année, contre 36,5 milliards auparavant.



L'opérateur basé à Bonn maintient en revanche sa prévision d'un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') d'au moins 10 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Pour le premier trimestre, l'opérateur a dévoilé ce matin des résultats en nette progression et supérieurs aux attentes des analystes.



Son 'Ebitda AL' ajusté a ainsi augmenté de 6,8% à plus de 11,4 milliards d'euros, tandis que son chiffre d'affaires s'est accru de 6,2% à 28 milliards d'euros.



Le consensus attendait, lui, un chiffre d'affaires de 27,9 milliards d'euros pour un 'Ebitda AL' de 9,55 milliards.



La génération de trésorerie disponible a bondi de 46% à 3,8 milliards d'euros, dopée par la cession de 50% de GlasfaserPlus et la finalisation de la vente de la filiale aux Pays-Bas.



Cette publication meilleure que prévu laissait les investisseurs relativement indifférents vendredi matin, l'action DT gagnant à peine 0,6% à Francfort au bout d'une heure de transactions.



