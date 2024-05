Deutsche Telekom : prévisions confirmées, mais le titre plie

Le 16 mai 2024 à 11:37 Partager

Deutsche Telekom a fait état jeudi de solides résultats au titre du premier trimestre, portés à la fois par l'Europe et sa filiale américaine T-Mobile US, et confirmé dans la foulée ses objectifs annuels.



Le bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) du premier opérateur télécoms européen a progressé de 5,8% sur une base organique pour atteindre 10,5 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année.



Le groupe de Bonn - qui souligne avoir enregistré des bénéfices 'record' en Europe sur le trimestre - a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,6% en données organiques à 27,9 milliards d'euros.



Il a par ailleurs confirmé viser un Ebitda de 42,9 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, soit une croissance de 6% par rapport à 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF mettaient toutefois en évidence un démarrage 'lent' au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF) qui n'a augmenté que de 3,6% au premier trimestre.



Chez UBS, on déclare s'attendre à ce que le cours de Bourse soit pénalisé par les incertitudes entourant un éventuel placement de titres de l'Etat allemand, les enchères pour les nouvelles fréquences en Allemagne, les discussions salariales et les projets de redistribution de capital aux actionnaires.



A la Bourse de Francfort, le titre DT perdait 0,5% dans le sillage de cette publication.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.