Deutsche Telekom rejette les critiques sur le développement de la fibre optique

KIEL (dpa-AFX) - Deutsche Telekom a rejeté les critiques concernant ses projets de développement de la fibre optique. "Nous construisons pour nos clients et les habitants du Land, pas contre les concurrents", a fait savoir la porte-parole de l'entreprise Stefanie Halle. L'entreprise a réagi aux critiques de la secrétaire d'État à l'Économie du Schleswig-Holstein, Julia Carstens (CDU), concernant la pose d'un deuxième réseau de fibre optique dans des endroits où il en existe déjà un.

Selon Halle, Deutsche Telekom participe à la concurrence en matière d'infrastructures. "La concurrence est réglementaire, donc voulue et profite aux consommateurs". Cela ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais la concurrence donne aux gens la possibilité de choisir, ce qui a en fin de compte un effet positif sur les conditions et les prix. Sans concurrence, des monopoles locaux douteux et peu performants apparaîtraient, notamment dans les zones rurales, a souligné la porte-parole de l'entreprise.

Deutsche Telekom mise beaucoup sur la coopération dans le domaine de l'extension de la fibre optique et dispose déjà de nombreux partenariats qui fonctionnent bien. Dans le Schleswig-Holstein également, Deutsche Telekom mène régulièrement des discussions avec les services municipaux en vue de coopérations ou d'une pose conjointe des lignes.

Selon Carstens, la double extension engendre des coûts inutiles, mobilise des capacités de planification et de construction et entraîne des dépenses auprès des autorités. Carstens a cité des exemples de projets comme ceux de Fohr, Husum, Neumünster, Ahrensburg et Preetz.

Selon les indications de Halle, Telekom a cherché à échanger avec les fournisseurs locaux dans les villes citées. L'exemple le plus récent est celui de Husum. Mais à la fin, cela n'aurait pas convenu à toutes les parties concernées sur le plan économique./moe/DP/zb