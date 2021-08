Deutsche Telekom relève ses objectifs annuels

Berlin (awp/afp) - Le premier groupe européen de télécommunication Deutsche Telekom a relevé jeudi ses objectifs annuels, après avoir connu un bénéfice en forte hausse au deuxième trimestre, porté par sa filiale américaine.

L'opérateur allemand vise désormais un bénéfice d'exploitation ajusté "de plus de 37,2 milliards d'euros" (plus de 40,2 milliards de francs suisses), alors qu'il attendait jusque-là "plus de 37 milliards d'euros", a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi.

C'est la seconde fois cette année que le groupe relève ses objectifs.

Cette hausse est permise par la forte croissance de ses résultats au deuxième trimestre. Deutsche Telekom a ainsi connu une hausse conséquente de son bénéfice net, de près de 150%, à 1,9 milliard d'euros.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe (EBITDA AL) a quant à lui grimpé à 9,4 milliards d'euros (+1,1%).

Son chiffre d'affaire a enfin augmenté de 6,8% sur un an.

"Tous les secteurs du groupe ont vu leurs résultats augmenter au cours du premier semestre", s'est félicité Tim Höttges, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Ces résultats sont notamment portés par les bonnes performances de la filiale américaine de Deutsche Telekom, T-Mobile.

Cette division connaît une croissance de 7,7% de son bénéfice opérationnel ajusté (EBITDA).

Celle-ci est stimulée depuis plusieurs mois par le rachat de son concurrent Sprint en 2020.

L'an dernier, le groupe avait dépassé pour la première fois les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, grâce à cette opération.

La base de clients de T-Mobile US était de 104,8 millions au 31 juin, soit 6,5 millions de plus qu'à la même période l'an dernier, note le groupe.

En Allemagne, le groupe a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 2%, grâce, notamment à un effet de base, alors que "l'impact négatif du coronavirus sur l'itinérance (roaming)" avait été massif l'an dernier.

Depuis plusieurs trimestres, Deutsche Telekom investit par ailleurs massivement dans la construction de réseaux 5G et l'expansion de la fibre optique dans le pays.

A fin juin, le nombre de connexion à la fibre optique s'élevait ainsi à 16,6 millions, en hausse de 291,000 par rapport au trimestre précédent, a-t-il indiqué.

afp/lk