Deutsche Telekom : relève ses perspectives, dépasse les attentes au T2

BERLIN, 12 août (Reuters) - Deutsche Telekom a relevé jeudi ses perspectives de bénéfices pour la deuxième fois cette année après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, même si la faiblesse du dollar a pesé sur les chiffres publiés.

Le groupe de télécommunications s'attend désormais à un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements et après locations (EBITDAal), principal indicateur de sa rentabilité, de 37,2 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 200 millions d'euros par rapport à sa prévision précédente.

"Tous les secteurs du groupe ont vu leurs résultats augmenter au cours du premier semestre de l'année, poursuivant ainsi la trajectoire de croissance du groupe", a déclaré le président du directoire, Tim Hoettges dans un communiqué.

En données publiées, le chiffre d'affaires de Deutsche Telekom a reculé de 1,7% au cours du trimestre et son EBITDAal de 4,2%, mais ils ont augmenté respectivement de 6,8% et de 1,1% en données organiques, excluant les effets de changes.

Le chiffre d'affaires, l'EBITDAal et le bénéfice net ajusté ont tous largement dépassé les estimations des analystes fourni par la société.

La forte performance au cours du deuxième trimestre a été stimulée par la filiale américaine T-Mobile, qui a déjà publié des résultats battant les prévisions et augmenté ses estimations de nouveaux abonnés nets.

Le deuxième relèvement des perspectives de Deutsche Telekom intervient après la publication en mai de ses nouveaux objectifs à moyen terme, visant à atteindre une croissance de l'EBITDAal de 3% à 5% par an jusqu'en 2024, et de 1% à 2% par an du chiffre d'affaires. (Reportage Douglas Busvine, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)