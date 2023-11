Deutsche Telekom : relèvement des objectifs annuels

Deutsche Telekom gagne 1% à Francfort sur un relèvement de ses objectifs 2023, l'opérateur visant désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 41,1 milliards d'euros et un free cash-flow AL de plus de 16,1 milliards, soit 0,1 milliard de plus que prévu en milieu d'année.



Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est accru de 21,9% à 1,9 milliard d'euros et son EBITDA ajusté AL de 6,2% en organique à 10,5 milliards, pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 0,7% à 27,6 milliards (dont +4,1% pour les services à forte marge).



'En ces temps incertains, Deutsche Telekom continue de croître sans relâche des deux côtés de l'Atlantique', commente son CEO Tim Höttges, confirmant en outre sa volonté, affichée la semaine dernière, d'augmenter son dividende et de proposer des rachats d'actions.



