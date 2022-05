Deutsche Telekom revoit ses prévisions à la hausse et le bénéfice net du premier trimestre dépasse les estimations.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après baux (EBITDA AL) a augmenté de 6,8% à 9,9 milliards d'euros (10,3 milliards de dollars), par rapport à une estimation consensuelle de 9,55 milliards d'euros dans un sondage d'analystes publié par la société.

Le chiffre d'affaires net de l'opérateur télécoms au premier trimestre a augmenté de 6,2% à 28 milliards d'euros.

"C'est un bon début d'année", a déclaré le directeur financier Christian Illek dans un communiqué. "Nous poursuivons notre croissance sur une base organique et sommes donc en mesure de relever nos prévisions pour 2022."

Le groupe a déclaré qu'il prévoyait désormais un EBITDA AL ajusté de plus de 36,6 milliards d'euros pour l'exercice 2022, et un flux de trésorerie libre AL prévu de plus de 10 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9621 euros)