Deutsche Telekom : une coentreprise pour protéger les données

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone annoncent créer une coentreprise pour mettre en oeuvre en Europe une plateforme de marketing numérique, destinée à prendre en compte les besoins de protection des données personnelles des consommateurs.



Les quatre opérateurs télécoms prendront des parts égales de 25% chacun dans cette nouvelle coentreprise, qui sera basée en Belgique et gérée par une direction indépendante, sous le contrôle d'un conseil de surveillance nommé par les actionnaires.



La nouvelle entité, qui a été autorisée par la Commission européenne, résulte d'un projet lancé par Vodafone et géré conjointement par les quatre groupes dans le but de développer une solution technologique pour la publicité numérique en Europe.



Les partenaires ont initié une expérimentation en Allemagne. D'autres phases de test pourront être envisagées en France et en Espagne pour affiner le développement de la plateforme, qui sera également ouverte à tous les autres opérateurs européens.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.